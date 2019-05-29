Память преподобного Никандра почтили крестным ходом жители Порхова

16:21, 29 мая 2019, ПАИ

28-29 мая в Порховском районе состоялся крестный ход в честь преподобного Никандра, сообщил Псковскому агентству информации настоятель прихода собора Святителя Николая отец Виктор (Шелухов).

Он отметил, что крестный ход от Никандровой пустыни - в знак благодарности за оказанную Никандром чудодейственную помощь и ходатайство его покровительства в будущем. До революции 1917 года он был ежегодным. Пять лет назад традицию крестного хода возродили.

В Порхове икону преподобного Никандра встретили у границ города представители духовенства и сотни горожан. Затем процессия посетила все местные храмы, в них служили молебны.

28 мая отмечается день памяти святых преподобных Евфросина и Серапиона Спасо-Елеазаровских, прославление преподобного Никандра Псковского в воспоминание избавления от морового поветрия.