0
20:39
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
18:08
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
17:50
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
17:13
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
16:28
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
15:50
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
14:18
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Еще новости
Общество

Память преподобного Никандра почтили крестным ходом жители Порхова

28-29 мая в Порховском районе состоялся крестный ход в честь преподобного Никандра, сообщил Псковскому агентству информации настоятель прихода собора Святителя Николая отец Виктор (Шелухов).

Он отметил, что крестный ход от Никандровой пустыни - в знак благодарности за оказанную Никандром чудодейственную помощь и ходатайство его покровительства в будущем. До революции 1917 года он был ежегодным. Пять лет назад традицию крестного хода возродили.

В Порхове икону преподобного Никандра встретили у границ города представители духовенства и сотни горожан. Затем процессия посетила все местные храмы, в них служили молебны.

28 мая отмечается день памяти святых преподобных Евфросина и Серапиона Спасо-Елеазаровских, прославление преподобного Никандра Псковского в воспоминание избавления от морового поветрия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
29 мая 2019
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
29 мая 2019
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
29 мая 2019
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
29 мая 2019
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
29 мая 2019
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
29 мая 2019
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
29 мая 2019
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра

Идет загрузка...