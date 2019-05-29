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Общество

Великолучанин предстанет перед судом за убийство

В Великих Луках местный житель предстанет перед судом за избиение и последующее убийство знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.  

В мае 2018 года 26-летний молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры со своим знакомым ударил его три раза кулаком и деревянным черенком по голове. В ноябре этот же великолучанин, также в состоянии алкогольного опьянения, ударил того же мужчину пять раз кулаками и четыре ногами по голове. После в своем гараже великолучанин избил мужчину деревянной палкой, от чего он скончался на месте из-за кровопотери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111, части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и от 6 до 15 лет соответственно с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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