Псковское предприятие займётся ремонтом трассы М-20 вблизи Опочки

16:38, 29 мая 2019, ПАИ

Предприятие «Автомобильные дороги Пскова» по итогам состоявшегося аукциона займется ремонтом двух участков трассы М-20 «Псков» общей протяженностью почти 3 километра вблизи Опочки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, стоимость работ составит 31 млн рублей. Деньги выделили в виде субсидии из федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нуждающиеся в ремонте участки находятся в Опочецком районе от 407-го до 672-го километра автодороги: первый — от начала участка до 1,4 километра, второй — с 4,5 до 6 километра.

Работники «Автомобильных дорог Пскова» заменят изношенный слой асфальта, нанесут разметку термопластиком и отремонтируют водопропускные трубы. Кроме того, на одном из участков подрядчик отремонтирует автобусную остановку. Работы должны быть завершены до 31 октября текущего года.