0
20:39
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
18:08
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
17:50
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
17:13
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
16:28
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
15:50
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
14:18
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Еще новости
Общество

Псковское предприятие займётся ремонтом трассы М-20 вблизи Опочки

Предприятие «Автомобильные дороги Пскова» по итогам состоявшегося аукциона займется ремонтом двух участков трассы М-20 «Псков» общей протяженностью почти 3 километра вблизи Опочки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, стоимость работ составит 31 млн рублей. Деньги выделили в виде субсидии из федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нуждающиеся в ремонте участки находятся в Опочецком районе от 407-го до 672-го километра автодороги: первый — от начала участка до 1,4 километра, второй — с 4,5 до 6 километра.

Работники «Автомобильных дорог Пскова» заменят изношенный слой асфальта, нанесут разметку термопластиком и отремонтируют водопропускные трубы. Кроме того, на одном из участков подрядчик отремонтирует автобусную остановку. Работы должны быть завершены до 31 октября текущего года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
29 мая 2019
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
29 мая 2019
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
29 мая 2019
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
29 мая 2019
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
29 мая 2019
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
29 мая 2019
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
29 мая 2019
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра

Идет загрузка...