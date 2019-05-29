За развращение несовершеннолетней великолучанки житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом

17:43, 29 мая 2019, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга за развращение несовершеннолетней девочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

В ноябре 2017 года 57-летний мужчина находился с несовершеннолетней великолучанкой в арендованной квартире. Петербуржец трогал руками девочку за грудь и половые органы, гладил ее по внутренней поверхности бедер и животу. Кроме того, мужчина снял девочку на мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135, пункту «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершение фото- и видеосъемки несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Санкцией части 2 статьи 135 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Пункт «в» части 2 статьи 242.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.