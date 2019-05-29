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Общество

Условный срок получили двое великолучан за контрабанду сигарет

В Великих Луках двое местных жителей получили условный срок за контрабанду 294 тысяч 659 пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.  

В период с 1 января 2017 года по 20 июня 2018 года мужчины купили в Белоруссии немаркированные сигареты с фильтром иностранного производства, подлежащие обязательной маркировке акцизами РФ. Сигареты перевезли в Великие Луки для продажи. Ущерб Российской Федерации мог составить 30 млн 381 тысячи 142 рубля 72 копейки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Подсудимые в полном объеме признали свою вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил.

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