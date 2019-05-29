Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня

17:13, 29 мая 2019, ПАИ

К 20 июня планируется закончить отделку фасадов и благоустроить территорию студенческого городка ПсковГУ на набережной реки Великой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

На площадке реконструкции сформированы дорожки и проезды, началось возведение ограждения, монтируются опоры освещения. В здании установлены почти все окна, конструкции под большие витражи уже готовы. Закончены работы по подземным электросетям, сетям канализации, дренажа, водопровода и отопления.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина лично следит за ходом стройки и ежедневно проводит совещания на объекте с генподрядчиком и субподрядными организациями для оперативного решения всех вопросов.

«Мы нацеливаем всех субподрядчиков на то, чтобы к 20 июня все работы со стороны реки Великой были завершены и здание имело приглядный вид», - уточнил проректор по административно-хозяйственной работе ПсковГУ Владимир Моисеев. По его словам, важно следить за качеством работ, которое не должно страдать от того, что объект сдается в кратчайшие сроки. Он добавил, что для увеличения темпа работ через несколько дней планируется привлечь еще несколько субподрядчиков, которые будут заниматься внешними и внутренними работами.

21 мая ход строительства на территории будущего кампуса ПсковГУ проинспектировала заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова. В ходе визита в Псков она лично встретилась с подрядчиками, которым поручила усилить работу.

В 2016 году Минобрнауки РФ выкупило недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы создать на её базе новый кампус для ПсковГУ. Изначально на этот проект правительство выделило 447,5 млн рублей. На берегу реки Великой появится общежитие на 334 места, в студенческом городке будет концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты современной инфраструктуры.