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Общество

Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24

 Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд поддержала программу «Учитель для России» и в «Инстаграме» рассказала о своих учителях из школы №24 города Пскова.

«Хорошая идея вспоминать про своих учителей чаще, любить их, быть им благодарными за все! Я училась в Пскове, в 24-й школе. Горжусь моими учителями! Люблю их!!! На самом деле это маленький кусочек из большого интервью про всех моих любимых: Жанну Васильевну, Татьяну Владимировну, Эвелину Ивановну, Татьяну Михайловну.... и многих других. Спасибо, что любили, одарили немалым количеством знаний! Подарили веселую школьную жизнь! Друзей!» - прокомментировала актриса выложенный видеофрагмент.

В небольшом ролике Юлия Пересильд рассказала о подарке, который её классу сделала учительница по русскому языку и литературе. «Она говорила: «Вы знаете, у нас нет в программе Чернышевского «Что делать?», не могу себе этого позволить, я вам дарю эту возможность написать по нему сочинение тайно, мы никому об этом не скажем. Я вам обещаю все эти сочинения проверить». Это как подарок был. Ну, и что, как бы неудобно, вроде бы, тебе делают подарок, надо прочитать», - поделилась актриса.

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