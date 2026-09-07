Военный оркестр Южного военного округа выступит на «Михайловском бастионе» в Пскове

09:25, 07 сентября 2026, ПАИ

24-й военный оркестр Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа из Ростова-на-Дону выступит на V Военно-музыкальном фестивале «Михайловский бастион» в Пскове. Концерты пройдут 12 и 13 сентября на стадионе «Машиностроитель», начало в 20:00, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Коллектив ведёт историю с 1962 года, когда был создан как 15-й военный оркестр штаба Северо-Кавказского военного округа. В нынешнем составе оркестр сформирован в 2018 году. За более чем 60 лет музыканты сохранили и развили традиции отечественного военно-оркестрового искусства.

Оркестр неоднократно становился лауреатом всеармейских конкурсов и международных фестивалей. Его репертуар выходит далеко за рамки военной музыки: наряду с маршами и героико-патриотическими произведениями музыканты исполняют классические сочинения, джаз и эстрадные композиции.

Особое место в программах коллектива занимает плац-концерт – форма выступления, которая позволяет через музыку и построения рассказывать о военной службе и отражать самобытность многонационального Южного региона.

История оркестра тесно связана с военной службой. Его музыканты участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также в специальной операции на территории Сирии.

Оркестром руководит заслуженный артист России подполковник Андрей Головин. За дирижёрским пультом – майор Никита Бутенко, лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнителей на духовых и ударных инструментах. Военно-оркестровой службой Южного военного округа руководит полковник Виталий Гогунский, заслуженный деятель искусств республик Северная Осетия – Алания и Ингушетия.

Билеты на выступления в Пскове можно приобрести в кассе филармонии и онлайн.

11 сентября в 18:30 оркестр также выступит в деревне Родина на площади у Родинского дома культуры. Вход на концерт свободный.

Помимо шоу на стадионе «Машиностроитель», 11 сентября праздничные выступления военных оркестров состоятся в семи муниципалитетах региона, где каждый желающий сможет стать частью этого масштабного события.

Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стал ежегодным событием. «Станьте частью этого масштабного праздника. Ощутите по-настоящему особенную атмосферу – чувство единства, гордости и красоты военного искусства», – призвали в ТКД.

Отметим, что в прошлом году гала-концерт IV Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Посмотреть фоторепортаж можно по ссылке.