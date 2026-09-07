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Общество

В МЧС напомнили туристам о необходимости регистрации маршрутов

Туристским группам и индивидуальным путешественникам, собирающимся на маршрут, необходимо зарегистрироваться в спасательных подразделениях. Сделать это следует не позднее чем за 10 дней до выхода на дистанцию, напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Подать заявку можно несколькими способами. Онлайн-форма для регистрации туристских групп размещена на официальном сайте ведомства в соответствующем разделе. Кроме того, допускается отправка заказного письма по адресу: 180019, Псков, улица Инженерная, 94, либо личное обращение в ближайшее подразделение МЧС России.

При регистрации потребуется указать данные всех участников похода с контактной информацией, даты начала и окончания маршрута, детальное описание пути на карте, перечень снаряжения и средств связи, а также график планируемых сеансов связи. Ежедневно специалист МЧС будет связываться с группой для уточнения местоположения и обстановки. В случае если связь прервётся более чем на сутки, спасательные службы незамедлительно организуют поисково-спасательные работы.

В ведомстве подчеркнули, что регистрация маршрута является надёжной защитой для путешественников и позволяет оперативно реагировать в случае нештатной ситуации.

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