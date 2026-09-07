Международный фестиваль «Крыпецкие перезвоны» пройдёт в Псковской области

09:41, 07 сентября 2026, ПАИ

Память преподобного основателя Савво-Крыпецкой обители почтут в Псковской епархии 10 сентября. Традиционно празднование начнётся с Божественной литургии в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, сообщили ПАИ в епархии.

Богослужение в монастыре начнётся в 10:00. Для паломников в этот день из Пскова, от собора Рождества Иоанна Предтечи, в 8:00 в монастырь отправится автобус (необходима предварительная запись на поездку по телефону +7 (911) 390-34-95 или в лавке подворья Крыпецкого монастыря; отправление в обратную дорогу – 14:30).

Позже, в 13:00, в обители преподобного Саввы состоится открытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны», а также звон-концерт, в котором примут участие звонари из Пскова, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска и Республики Беларусь. Гости и участники праздника смогут услышать голос «Крыпецкого благовестника» – самого большого колокола в Псковской области.

В этот же день в 18:00 фестиваль колокольного звона продолжится в Пскове. Мастер-класс по колокольному звону пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) города Пскова.

На следующий день, 11 сентября, в 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдут звон-концерт и закрытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны».

Напомним, недавно на Псковскую землю по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что из более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона. За несколько дней в Пскове мощам святителя Спиридона Тримифунтского поклонились 20 тысяч верующих.