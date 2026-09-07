Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный фестиваль «Крыпецкие перезвоны» пройдёт в Псковской области

Память преподобного основателя Савво-Крыпецкой обители почтут в Псковской епархии 10 сентября. Традиционно празднование начнётся с Божественной литургии в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, сообщили ПАИ в епархии.

Изображение: Псковская епархия

Богослужение в монастыре начнётся в 10:00. Для паломников в этот день из Пскова, от собора Рождества Иоанна Предтечи, в 8:00 в монастырь отправится автобус (необходима предварительная запись на поездку по телефону +7 (911) 390-34-95 или в лавке подворья Крыпецкого монастыря; отправление в обратную дорогу – 14:30).

Позже, в 13:00, в обители преподобного Саввы состоится открытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны», а также звон-концерт, в котором примут участие звонари из Пскова, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска и Республики Беларусь. Гости и участники праздника смогут услышать голос «Крыпецкого благовестника» – самого большого колокола в Псковской области.

В этот же день в 18:00 фестиваль колокольного звона продолжится в Пскове. Мастер-класс по колокольному звону пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) города Пскова.

На следующий день, 11 сентября, в 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдут звон-концерт и закрытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны».

Напомним, недавно на Псковскую землю по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что из более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона. За несколько дней в Пскове мощам святителя Спиридона Тримифунтского поклонились 20 тысяч верующих.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Первокурсники ПсковГУ проходят адаптационную неделю
07 сентября 2026

Соцфонд упростил процедуру получения санаторных путёвок для участников СВО
07 сентября 2026

Древнее динозавров: окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Псковской области
07 сентября 2026

Челябинск готовится к встрече мощей святителя Спиридона Тримифунтского
07 сентября 2026

Магнитная буря уровня G1 накроет Псков 9 сентября
07 сентября 2026

Избирательные бюллетени печатают в Псковской области
07 сентября 2026

В школе Дедовичского района провели урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане
07 сентября 2026

Подготовку к студенческой «Вахте Памяти» начали в Дновском районе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...