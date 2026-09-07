В России запускают спецпроект для борьбы с киберпреступниками

09:19, 07 сентября 2026, ПАИ

Специальный проект «Код из СМС» призван стать каналом оперативного предупреждения граждан о схемах мошенников, действующих из-за рубежа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Код из СМС» – так называется специальный проект, который создали сотрудники МВД России, МИД России и агентства «РИА Новости». Цель начинания – запустить ещё один канал оперативного предупреждения наших сограждан о старых и новых схемах, которые используют телефонные мошенники, в основном действующие из-за рубежа», – приводит слова Ирины Волк РИА Новости.

Официальный представитель министерства отметила, что злоумышленники давно работают в плотной связке с западными и прежде всего украинскими спецслужбами. После первого этапа, на котором потерпевшие отдают аферистам деньги, в большинстве случаев следует второй. Обманутых под разными предлогами заставляют совершать теракты или диверсии в интересах Украины либо вести разведывательную и другую противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что лжесотрудники банка выманили у псковичей более 4 млн рублей.