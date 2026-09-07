В Пскове изменилось расписание дачных автобусов
В Псковской области изменилось расписание движения автобусов до садоводческих товариществ. Транспорт уже перешёл на осенний график, сообщили ПАИ в «Псковпассажиравтотрансе».
Актуальное расписание дачных автобусов опубликовано в разделе «Расписания» — «Садовые товарищества».
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять время отправления перед поездкой.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября начали действовать обновлённые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Изменения затронут регулярные маршруты, перевозки по заказу и работу легковых такси.
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