Третья «Газнейская вечеринка» состоится в псковском «Акваполисе» 2 июня

18:06, 29 мая 2019, ПАИ

2 июня в Пскове в ТРК «Акваполис» состоится третий праздник из серии «Ганзейская вечеринка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В рамках программы для гостей выступит народный самодеятельный коллектив эстрадного танца «Сувенир&БИТ», а также народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Город детства».

Как рассказали организаторы, в коллектив «Сувенир& БИТ» на данный момент входит 85 участников. Вокальная студия «Город детства» была отмечена Управлением культуры администрации Пскова, как «Лучший самодеятельный коллектив города Пскова за 2016 год» в вокальном жанре.

Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный.