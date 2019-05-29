Третья «Газнейская вечеринка» состоится в псковском «Акваполисе» 2 июня
2 июня в Пскове в ТРК «Акваполис» состоится третий праздник из серии «Ганзейская вечеринка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В рамках программы для гостей выступит народный самодеятельный коллектив эстрадного танца «Сувенир&БИТ», а также народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Город детства».
Как рассказали организаторы, в коллектив «Сувенир& БИТ» на данный момент входит 85 участников. Вокальная студия «Город детства» была отмечена Управлением культуры администрации Пскова, как «Лучший самодеятельный коллектив города Пскова за 2016 год» в вокальном жанре.
Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный.