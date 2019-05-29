Пскович приговорён к семи годам колонии за сбыт наркотиков

19:47, 29 мая 2019, ПАИ

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28–летнего псковича. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере) и преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).

В суде установлено, что в начале февраля 2018 года обвиняемый незаконно приобрел с целью незаконного сбыта у неустановленного лица наркотическое средство гашиш массой не менее 5,09 грамма, что относится к категории значительного размера. Наркотическое средство он тал незаконно хранить с целью последующего незаконного сбыта при себе. Затем 9 февраля 2019 года лоумышленник сбыл гашиш другому лицу, у которого оно было изъято сотрудниками полиции.

Он же в начале марта 2018 года, находясь у дома 6 по улице Комдива Кирсанова города Пскова, незаконно приобрел для личного употребления наркотическое средство гашиш общей массой не менее 14,54 грамма, что является значительным размером. Наркотическое средство он стал также незаконно хранить для личного употребления, то есть без цели сбыта.

По итогам рассмотрения дела, Псковский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, а также наличием смягчающих и отягчающих вину обстоятельств назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.