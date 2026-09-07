В школе Дедовичского района провели урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане

11:14, 07 сентября 2026, ПАИ

Беседа на тему «Терроризм – угроза обществу» состоялась в Дубишенском клубе Дедовичского района. Культорганизатор Елена Андреева рассказала ученикам Дубишенской школы, что такое терроризм, какие у него причины и к каким страшным последствиям он приводит. Особое внимание было уделено тому, как важно быть сплочёнными и помогать друг другу в борьбе с этой угрозой, пишет газета «Коммуна».

Ребятам показали фильм о трагедии в Беслане в 2004 году. После просмотра дети активно обсуждали увиденное: делились своими чувствами, мыслями и задавали вопросы. Елена Андреева напомнила школьникам, как важно быть внимательными и осторожными.

А ещё в этот день ученики Дубишенской школы посетили выставку прикладного искусства. «Творчество помогло немного отвлечься от тяжёлой темы и зарядиться положительными эмоциями. Пусть учебный год будет наполнен не только знаниями, но и добротой, взаимопониманием и безопасностью!» – отметили в редакции.

Ранее сообщалось, что псковичи выпустили в небо белые шары в память о жертвах теракта.