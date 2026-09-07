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Общество

Подготовку к студенческой «Вахте Памяти» начали в Дновском районе

Подготовка к межрегиональной студенческой «Вахте Памяти» началась в Дновском районе. Как сообщили участники молодёжного поискового отряда «Журавли», 5 сентября прошла организационная встреча и выезд на место будущих работ совместно с коллегами-поисковиками и представителями местной власти.

Фото: молодёжный поисковый отряд «Журавли»

Встречу организовала муниципальный куратор «Движения первых» в Дновском районе Наталья Алексеева. Участие в обсуждении приняли глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Дмитрий Иванов, постоянный помощник отряда в работе в Колотушино Анастасия Савельева, а также коллеги из Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова» Александр и Виктория Горбачёвы.

  • Итоги поисковой деятельности
    Фото: Молодёжный поисковый отряд «Журавли»
  • Итоги поисковой деятельности
    Фото: Молодёжный поисковый отряд «Журавли»
  • Итоги поисковой деятельности
    Фото: Молодёжный поисковый отряд «Журавли»

В ходе встречи поисковики детально обсудили вопросы организации проживания, питания и доставки участников студенческой «Вахты Памяти» на раскоп. Затем они отправились непосредственно на место проведения будущих поисковых и эксгумационных работ, чтобы определить объём работ, а также обозначить места под оборудование полевой кухни и эксгумационной палатки. В отряде «Журавли» отметили, что с нетерпением ждут начала осенней экспедиции.

Сама «Вахта Памяти» состоится с 5 по 18 октября.

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Подготовку к студенческой «Вахте Памяти» начали в Дновском районе

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