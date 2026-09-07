Первокурсники ПсковГУ проходят адаптационную неделю

12:02, 07 сентября 2026, ПАИ

Первокурсники ПсковГУ знакомятся с университетом и возможностями для студентов в рамках адаптационной недели, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В первые дни учебного года новые студенты встречаются с представителями ключевых подразделений вуза, узнают, как организован учебный процесс, знакомятся со структурой университета и доступными для них возможностями.

Специалисты ПсковГУ консультируют первокурсников по вопросам воинского учета и социальных выплат, рассказывают о внеучебной деятельности. Также студенты могут записаться в университетские библиотеки.

Помогают ребятам освоиться и студенты-психологи ПсковГУ. Они проводят тренинги на знакомство и взаимодействие, а текущие вопросы первокурсникам помогают решать студенческие кураторы.

«Четырех дней для погружения в университетскую среду, конечно, недостаточно. Именно поэтому адаптационная неделя — это первый этап адаптационных мероприятий», — рассказала руководитель проекта «СТАРТ» Наталья Немцова.

Комплекс адаптационных мероприятий «СТАРТ» — один из семи проектов ПсковГУ, реализуемых при поддержке «Росмолодежь.Гранты» в рамках проекта «вМесте».