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Общество

Первокурсники ПсковГУ проходят адаптационную неделю

Первокурсники ПсковГУ знакомятся с университетом и возможностями для студентов в рамках адаптационной недели, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

В первые дни учебного года новые студенты встречаются с представителями ключевых подразделений вуза, узнают, как организован учебный процесс, знакомятся со структурой университета и доступными для них возможностями.

Специалисты ПсковГУ консультируют первокурсников по вопросам воинского учета и социальных выплат, рассказывают о внеучебной деятельности. Также студенты могут записаться в университетские библиотеки.

Помогают ребятам освоиться и студенты-психологи ПсковГУ. Они проводят тренинги на знакомство и взаимодействие, а текущие вопросы первокурсникам помогают решать студенческие кураторы.

«Четырех дней для погружения в университетскую среду, конечно, недостаточно. Именно поэтому адаптационная неделя — это первый этап адаптационных мероприятий», — рассказала руководитель проекта «СТАРТ» Наталья Немцова.

Комплекс адаптационных мероприятий «СТАРТ» — один из семи проектов ПсковГУ, реализуемых при поддержке «Росмолодежь.Гранты» в рамках проекта «вМесте».

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