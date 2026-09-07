Соцфонд упростил процедуру получения санаторных путёвок для участников СВО

11:39, 07 сентября 2026, ПАИ

Как ветерану СВО получить путёвку на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, рассказали в группе Социального фонда России по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

С 2026 года процедура получения путёвки на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию для ветеранов СВО стала ещё проще и удобнее, отметили в фонде. Ветеранам спецоперации положено бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитация в 12 реабилитационных центрах СФР по всей стране. Курс лечения – до 21 дня, один раз в год. А вот медицинская реабилитация может быть чаще – всё зависит от рекомендаций врача. Ветераны с I группой инвалидности и Герои России получают направление вне очереди.

Из нововведений этого года: два способа оплатить проезд (на выбор). Можно получить талон на бесплатные билеты (включено в процесс оформления путёвки) или оплатить проезд самостоятельно (хоть на личном автомобиле – по чекам на топливо), а после поездки получить деньги обратно.

Помимо этого, если у ветерана I группа инвалидности или есть медицинские показания, сопровождающему тоже оплатят проезд, проживание и питание.

Как получить путёвку: пошагово

Шаг 1. Соберите документы: паспорт. Для лечения: справка по форме 070/у (выдаёт медорганизация), для реабилитации: справка по форме 070/у и направление по форме 057/у (также выдаёт медорганизация);

Шаг 2. Подайте заявление (любым способом): через портал «Госуслуги», лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в любом офисе МФЦ или через медицинскую организацию, где была установлена необходимость реабилитации;

Шаг 3. Ждите решение. Всего два рабочих дня – и ответ придёт в личный кабинет или на почту.

Отделение СФР по Псковской области обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на всех этапах. По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам отделения по телефону (8 8112) 72-29-65, (8 8112) 70-02-08, или в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01.

Также свои вопросы можно направлять в социальные сети отделения СФР по Псковской области: «ВКонтакте», «Одноклассники» и MAX.

Ранее сообщалось, что участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки.