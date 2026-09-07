Древнее динозавров: окаменелый пень возрастом в сотни миллионов лет нашли в Псковской области

11:30, 07 сентября 2026, ПАИ

Окаменелый пень, который, предположительно, может происходить от древних хвойных деревьев, нашли в деревне Ляды Плюсского района. О необычной находке рассказали в группе «Ляды» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен











По словам автора находки, пень мог попасть на территорию Псковской области вместе с ледником около 12 тысяч лет назад. Предполагается, что его могло принести с территории современной Финляндии, Карелии или Ленинградской области.

Само дерево с большой вероятностью могло быть древним предком современных хвойных – араукариевых или кордаитов. Такие растения существовали сотни миллионов лет назад: в пермском периоде палеозойской эры около 300 млн лет назад или в триасовом периоде мезозойской эры около 250 млн лет назад. В то время древние хвойные произрастали и на северных территориях.

Особенность найденного образца заключается в том, что древесина со временем была замещена минералами – кварцем и халцедоном. При этом на пне сохранились хорошо различимые годовые кольца, сердцевина и кора.

Необычную находку обнаружили в пожарной канаве, где также встречались гранитные валуны. Вес окаменелого пня оценивается примерно в 15–20 кг.