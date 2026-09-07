Магнитная буря уровня G1 накроет Псков 9 сентября

11:29, 07 сентября 2026, ПАИ

Слабая магнитная буря накроет Псков днём 9 сентября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитные возмущения начнутся в ночь на 8 сентября и продлятся до полуночи 9 сентября. Затем до 06:00 магнитосфера будет спокойной, а с 09:00 начнётся буря. Уже в 12:00 возмущения прекратятся и геомагнитная обстановка вернётся в норму.

В этот день метеозависимые могут наблюдать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменение артериального давления.

Ранее сообщалось, что Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек за сутки.