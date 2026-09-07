Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Магнитная буря уровня G1 накроет Псков 9 сентября

Слабая магнитная буря накроет Псков днём 9 сентября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Геомагнитные возмущения начнутся в ночь на 8 сентября и продлятся до полуночи 9 сентября. Затем до 06:00 магнитосфера будет спокойной, а с 09:00 начнётся буря. Уже в 12:00 возмущения прекратятся и геомагнитная обстановка вернётся в норму.

В этот день метеозависимые могут наблюдать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменение артериального давления.

Ранее сообщалось, что Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек за сутки.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Представитель Псковской области вошёл в число участников Всероссийского сбора молодежных советов МЧС
07 сентября 2026

Следы древней трагедии и уникальный колодец нашли на раскопках в Псковской области
07 сентября 2026

Многодневный крестный ход проводит Великолукская епархия
07 сентября 2026

Аналитики: Доверие к письмам «госорганов» – главная уязвимость в фишинге
07 сентября 2026

Страховые, социальные и военные пенсии проиндексируют в России в 2027 году
07 сентября 2026

Около 50 килограммов канцелярии собрали псковичи для школьников Херсонской области
07 сентября 2026

Псковичей приглашают посетить экскурсию по выставке «Чести своей никому не отдам»
07 сентября 2026

Музыка военных оркестров прозвучит под открытым небом в семи районах Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...