Псковичка проведёт 5,5 лет в колонии за сбыт психотропных веществ в крупном размере

20:33, 29 мая 2019, ПАИ

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34–летней псковички. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере) и преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В суде установлено, что в начале и середине июня 2017 года осужденная, являющаяся потребителем наркотических средств и психотропных веществ, не имеющая постоянного источника дохода и желающая получить материальную выгоду, с использованием сети Интернет сбыла двум лицам психотропное вещество амфетамин массой 1,85 гр. и 1,84 гр. соответственно.

Она же в конце июня 2017 года незаконно приобрела и хранила для личного потребления без цели сбыта наркотическое средство массой не менее 0,239 грамма, что является значительным размером.

Осужденная в судебном заседании вину в инкриминируемых ей преступлениях, признала полностью, в содеянном раскаялась.

По итогам рассмотрения дела Псковский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.