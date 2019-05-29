0
20:39
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
18:08
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
17:50
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
17:13
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
16:28
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
15:50
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
14:18
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Еще новости
Общество

Псковичка проведёт 5,5 лет в колонии за сбыт психотропных веществ в крупном размере

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34–летней псковички. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере) и преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В суде установлено, что в начале и середине июня 2017 года осужденная, являющаяся потребителем наркотических средств и психотропных веществ, не имеющая постоянного источника дохода и желающая получить материальную выгоду, с использованием сети Интернет сбыла двум лицам психотропное вещество амфетамин массой 1,85 гр. и 1,84 гр. соответственно.

Она же в конце июня 2017 года незаконно приобрела и хранила для личного потребления без цели сбыта наркотическое средство массой не менее 0,239 грамма, что является значительным размером.

Осужденная в судебном заседании вину в инкриминируемых ей преступлениях, признала полностью, в содеянном раскаялась.

По итогам рассмотрения дела Псковский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
29 мая 2019
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
29 мая 2019
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
29 мая 2019
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
29 мая 2019
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
29 мая 2019
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
29 мая 2019
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
29 мая 2019
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра

Идет загрузка...