Работодатель оплатил за должника в Гдовском районе более 200 тысяч рублей долга по алиментам

21:51, 29 мая 2019, ПАИ

Работодатель перечислил за должника на счет отдела судебных приставов денежные средства в счет погашения задолженности по сводному исполнительному производству более двухсот тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с судебным приказом, отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере ¼ от всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, начиная с 2007 года.

В полной мере должник не выполнял свои обязательства. Трудоустройства были временные, часто менял место работы. В связи с чем, исполнительное производство постоянно возобновлялось и в результате у жителя Гдовского района образовалась задолженность по алиментам в размере 247,5 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом — исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитной организации, осуществлен выход в адрес должника. Но самой результативной мерой оказалось постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

После направления постановления судебного пристава в организацию, где работает должник, на счет отдела судебных приставов Гдовского района поступили денежные средства об оплате задолженности по алиментам более двухсот тысяч рублей, включая исполнительский сбор.