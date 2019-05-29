0
20:39
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
18:08
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
17:50
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
17:13
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
16:28
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
15:50
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
14:18
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Еще новости
Общество

Работодатель оплатил за должника в Гдовском районе более 200 тысяч рублей долга по алиментам

Работодатель перечислил за должника на счет отдела судебных приставов денежные средства в счет погашения задолженности по сводному исполнительному производству более двухсот тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с судебным приказом, отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере ¼ от всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, начиная с 2007 года.

В полной мере должник не выполнял свои обязательства. Трудоустройства были временные, часто менял место работы. В связи с чем, исполнительное производство постоянно возобновлялось и в результате у жителя Гдовского района образовалась задолженность по алиментам в размере 247,5 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом — исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитной организации, осуществлен выход в адрес должника. Но самой результативной мерой оказалось постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

После направления постановления судебного пристава в организацию, где работает должник, на счет отдела судебных приставов Гдовского района поступили денежные средства об оплате задолженности по алиментам более двухсот тысяч рублей, включая исполнительский сбор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
29 мая 2019
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
29 мая 2019
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
29 мая 2019
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
29 мая 2019
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
29 мая 2019
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
29 мая 2019
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
29 мая 2019
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра

Идет загрузка...