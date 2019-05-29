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Общество

МВД опубликовало сокращённый список опасных пород собак

МВД официально сократило перечень потенциально опасных пород собак с 69 до 13. Обновленный список опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Коммерсант.

В итоговый перечень вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы пород из пунктов 1–12.

Собак, которых МВД официально признает потенциально опасными, можно будет выгуливать только с поводком и намордником. Их выгул без намордника и поводка разрешается только на огороженных территориях, принадлежащих их хозяевам. При входе на такие территории нужно сделать специальную предупреждающую о псе надпись.

Список был подготовлен МВД еще в начале марта. Однако после полученных замечаний от общественности его решили сократить. При составлении перечня учитывались в том числе предложения Российской кинологической федерации.

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