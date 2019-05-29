Клиенты НПФ смогут получать пенсию по старым возрастным критериям

08:33, 30 мая 2019, ПАИ

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые заключили договоры с частными компаниями в 2019 году, смогут получать выплаты по старым возрастным критериям. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Данная инициатива будет внесена на рассмотрение Госдумы до конца мая. Если законопроект будет одобрен, то он может вступить в силу уже в этом году. Тогда клиенты НПФ смогут получать накопления по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Кроме того, предлагается разрешить определенным категориям граждан, к примеру, северянам, которые являются клиентами частных компаний с 1 января 2019 года, установить в договоре возраст выплат раньше 55 и 60 лет.

Авторы инициативы считают, что таким образом уравняются в правах те, кто заключил контракт с НПФ о самостоятельных накоплениях на старость до пенсионной реформы, и те, кто это сделал после вступления изменений в силу.