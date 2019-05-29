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Псковские легкоатлеты стали призерами Кубка России

Псковские спортсмены Константин и Филипп Шабановы стали призерами Кубка России по легкой атлетике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области. 

Братья выступали в дисциплине «бег 110 м с барьерами». По результатам забега Константин Шабанову показал результат 13.79 секунды и завоевал золотую медаль Кубка России. Филипп Шабанов занял третье место с результатом 14.01.

Кубок России по легкой атлетике - 2019 проходил в Сочи и в Адлере 28 и 29 мая. В соревнованиях приняли участие ведущие легкоатлеты страны - призеры и победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, всего порядка 400 человек. 

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