0
09:33
Начался ПАИ-live с заместителем главного судебного пристава Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08:48
О борьбе с неплательщиками алиментов расскажет в эфире ПАИ-live заместитель главного судебного пристава Псковской области
20:39
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
18:08
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
17:50
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
17:13
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
16:28
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
Еще новости
Общество

Аналогичную «Земскому доктору» программу для работников культуры одобрил Владимир Мединский

Предложение создать программу поддержки работников музыкальных школ и других сотрудников учреждений культуры, аналогичную существующим «Земскому доктору» и «Земскому учителю», одобрил министр культуры России Владимир Мединский, пишет ТАСС.

Он отметил, что эту инициативу не включат в национальный проект «Культура», поскольку его бюджет уже сформирован. Необходима отдельная программа. По мнению министра, инициатива должна исходить в первую очередь от регионов, а не только от Минкультуры.

Владимир Мединский выразил готовность продвигать программу и подчеркнул, что одна из важнейших задач потенциальной программы - обеспечение специалистов жильем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с заместителем главного судебного пристава Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
30 мая 2019
Начался ПАИ-live с заместителем главного судебного пристава Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
О борьбе с неплательщиками алиментов расскажет в эфире ПАИ-live заместитель главного судебного пристава Псковской области
30 мая 2019
О борьбе с неплательщиками алиментов расскажет в эфире ПАИ-live заместитель главного судебного пристава Псковской области
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
29 мая 2019
Михаил Ведерников выступит 30 мая с отчётом о работе администрации
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
29 мая 2019
Юлия Пересильд рассказала о своих учителях из псковской школы №24
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
29 мая 2019
Александр Котов подготовит законодательную инициативу для помощи зооприюту «Лесопилка»
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
29 мая 2019
Фасады и территорию кампуса ПсковГУ приведут в порядок к 20 июня
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
29 мая 2019
Редкие экспонаты увидят посетители пушкинской выставки в Пскове
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти

Идет загрузка...