Аналогичную «Земскому доктору» программу для работников культуры одобрил Владимир Мединский

10:01, 30 мая 2019, ПАИ

Предложение создать программу поддержки работников музыкальных школ и других сотрудников учреждений культуры, аналогичную существующим «Земскому доктору» и «Земскому учителю», одобрил министр культуры России Владимир Мединский, пишет ТАСС.

Он отметил, что эту инициативу не включат в национальный проект «Культура», поскольку его бюджет уже сформирован. Необходима отдельная программа. По мнению министра, инициатива должна исходить в первую очередь от регионов, а не только от Минкультуры.

Владимир Мединский выразил готовность продвигать программу и подчеркнул, что одна из важнейших задач потенциальной программы - обеспечение специалистов жильем.