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Общество

О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области

Ведутся переговоры по развитию международного сообщения  с Ригой и Таллином, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности областной администрации за 2018 год на 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В перспективе – внутрирегиональные железнодорожные перевозки, которые охватят Великие Луки, Невель и другие города юга области», – отметил губернатор. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют игнорировать многие ограничения, и администрация региона активно работает над поиском решений.

Михаил Ведерников напомнил, что на прошлом отчёте велась речь о том, что на завершающей стадии находятся переговоры о запуске «Ласточки» по маршруту «Псков - Санкт-Петербург». Сейчас, как отметил губернатор, проект не только реализован, но и прошёл уже целый ряд новых этапов: по маршруту курсируют три пары современных скоростных поездов, и есть просьбы от жителей области увеличить это число до четырёх. Губернатор добавил, что за прошедший год по этому маршруту перевезли 377 тысяч пассажиров.

«Чтобы охватить как можно большую часть области, в маршрут были включены остановки в городах Струги Красные и Плюсса. С августа в сетку движения «Ласточки» войдут Моглино, Изборск и Печоры», – сказал Михаил Ведерников и напомнил, теперь скоростной поезд курсирует по маршруту «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск».

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