Систему поощрения наиболее активных муниципалитетов планируется внедрить в Псковской области

14:32, 30 мая 2019, ПАИ

В Псковской области готовится к внедрению система поощрения наиболее активных муниципалитетов, которые качественно работают в рамках национальных проектов и привлечении дополнительного финансирования. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания с отчётом о работе администрации в 2018 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, в 2018 году было несколько ситуаций, когда регион мог получить больше средств в том случае, если бы районные власти более рационально использовали «существующие возможности».

В качестве примера глава региона привел реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Михаил Ведерников отметил, что комитет по строительству и ЖКХ вместе с проектным офисом «Команды 2018» обеспечили полное сопровождение по оформлению заявок –муниципалитеты получат 162 млн рублей.

«Однако сумма могла быть больше, если бы участвовали все районы и города», - считает губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников добавил, что аналогичная ситуация наблюдается с заявками в Фонд содействия реформирования ЖКХ: «Комитет собирает их с боем, делая большой объём непрофильной работы».

«Под лежачий камень вода не течёт, и наши интересы можем защитить только мы сами. Это должны понимать все, кто работает в Псковской области, и мы будем способствовать, чтобы соответственное отношение поощрялось», - заявил Михаил Ведерников.