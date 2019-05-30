Три ключевые задачи Ганзы озвучил Михаил Ведерников

14:49, 30 мая 2019, ПАИ

Три ключевые задачи Ганзы озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчётом о работе администрации в 2018 году на сессии Псковского областного Собрания 30 мая. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В списке главы региона: благоустройство Пскова; широкая презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона - этому будут служить международный экономический форум и отдельные рабочие встречи с гостями праздника; насыщение событийной повестки Псковской области.

«Мы получили средства на все возможные проекты: фасады, дороги, спортивная и образовательная инфраструктура, – федеральный центр нам оказал посильную поддержку, и мы реализуем её в полной мере, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Многие мероприятия, которые мы впервые запустим этим летом, впоследствии станут традиционными. Это и упомянутый экономический форум приграничных стран, и кинофестиваль «Западные ворота», и всероссийский Хоровой праздник».

Губернатор упомянул и несколько сложных объектов. «Самый проблемный – это кампус ПсковГУ. Курирует его строительство федеральное министерство, у региона ограничены возможности по участию в процессе. Но даже не это самое главное. К сожалению, сказываются последствия 44 федерального закона – подрядчиком выступила компания, к которой есть большие претензии по прошлым объектам в другом регионе. Там есть основания для возбуждения уголовного дела. Её руководство не относится к кампусу как к первостепенной задаче, и это существенно сдвигает намеченные сроки, но мы намерены завершить этот объект к концу года», - описал положение Михаил Ведерников.

По его словам, другая ситуация сложилась с «Машиностроителем». «Уже в прошлом году стало очевидно, что объект не будет использоваться в проведении мероприятий Ганзейских дней. Программа праздника была составлена соответственным образом: основная часть мероприятий пройдёт в Псковском кремле. Мы получили 800 млн рублей в конце 2018 года, которые, конечно, невозможно было освоить полностью в такой короткий срок. К Ганзе будет благоустроена территория стадиона, возведены трибуны, по крайней мере объект не будет выглядеть как строительная площадка», - заверил губернатор.