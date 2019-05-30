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Общество

Псковской области необходим собственный брендбук – губернатор

Для дальнейшего развития Псковской области необходим собственный туристический план-проект, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что все современные города разрабатывают собственные планы-проекты, включающие требования к застройке, стилистике, использованию материалов, а также карту возможных туристических маршрутов. По мнению Михаила Ведерникова, формирование подробного туристического плана-проекта Пскова нужно было включить в программу подготовки к Ганзейским дням, которые пройдут в конце июня.  

«Мы уже работаем с достаточно известной компанией в этом направлении. Рассчитываю, что в обозримом будущем мы найдём средства и сделаем такие проекты не только для Пскова, но и для всех основных туристических городов: Печор, Изборска, Пушкинских Гор и Великих Лук», - заверил губернатор.

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