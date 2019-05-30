0
15:13
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
14:53
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
14:41
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
14:34
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
14:28
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
14:26
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
14:23
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
Еще новости
Общество

Открытие центра развития молодёжи в бывшем кинотеатре «Октябрь» состоится до конца года

Открытие центра развития молодёжи в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове состоится до конца года, пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона в 2018 году. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 30 мая передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы планировали открыть его ещё в прошлом году, но в процессе работ обнаружилось, что фундамент и часть несущих стен здания находятся в аварийном состоянии. Это существенно скорректировало как сроки, как и стоимость ремонтных работ, но важно, что проект будет завершён. Я благодарен инвестору, что он не отказался от реализации проекта, несмотря на его удорожание. Надеюсь, что мы откроем молодёжный лофт до конца года», - отметил глава региона.

Внутри будет киноконцертный зал на 250 мест, трансформируемое арт-пространство, коворкинг-зона и выставочный зал. На систематической основе там будут проводиться концерты и фестивали авторского кино. Туда переедет туристический центр.

«Могу с уверенностью сказать: инвесторы реализуют проект, подобного которому в Псковской области ещё не было, и у него уже формируется профессиональная и сильная команда», - заявил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
30 мая 2019
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
30 мая 2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
30 мая 2019
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
30 мая 2019
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
30 мая 2019
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня
30 мая 2019
Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня

Идет загрузка...