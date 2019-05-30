Открытие центра развития молодёжи в бывшем кинотеатре «Октябрь» состоится до конца года

14:55, 30 мая 2019, ПАИ

Открытие центра развития молодёжи в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове состоится до конца года, пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона в 2018 году. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 30 мая передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы планировали открыть его ещё в прошлом году, но в процессе работ обнаружилось, что фундамент и часть несущих стен здания находятся в аварийном состоянии. Это существенно скорректировало как сроки, как и стоимость ремонтных работ, но важно, что проект будет завершён. Я благодарен инвестору, что он не отказался от реализации проекта, несмотря на его удорожание. Надеюсь, что мы откроем молодёжный лофт до конца года», - отметил глава региона.

Внутри будет киноконцертный зал на 250 мест, трансформируемое арт-пространство, коворкинг-зона и выставочный зал. На систематической основе там будут проводиться концерты и фестивали авторского кино. Туда переедет туристический центр.

«Могу с уверенностью сказать: инвесторы реализуют проект, подобного которому в Псковской области ещё не было, и у него уже формируется профессиональная и сильная команда», - заявил Михаил Ведерников.