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Общество

Михаил Ведерников о туркластере «Духовные истоки»: Мы становимся свидетелями реализации на практике туристического потенциала Псковской области

«Мы становимся свидетелями реализации на практике туристического потенциала Псковской области», - заявил заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя реализацию в регионе проектов по созданию туристических кластеров, в том числе, кластера «Духовные истоки». С этой темой он выступил 30 мая на сессии Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, цель проекта - повысить конкурентоспособность туристического рынка Псковской области на территории, включенной в проект «Серебряное ожерелье России»: Псков, Великие Луки, Псковский, Печорский, Пушкиногорский и Островский районы. 

Губернатор также рассказал, что общий объём финансирования нового туркластера составит порядка 2 млрд рублей. Проектные работы стартовали в 2018 году.

«Нам предстоит ещё много работы, но тенденция хорошая, и мы её будем подкреплять новыми идеями», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона добавил, что с 2014 года налоговые отчисления выросли в 6 раз: от 150 млн рублей до 934 млн рублей в прошлом году. Туристический поток в минувшем году составил 390 тысяч человек (374 тыс. человек в 2017 году).

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