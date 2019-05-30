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Общество

Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня

Государственная регистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая с докладом о работе администрации. 

По его словам, музей должен стать новой точкой роста туризма в регионе, и на него возлагаются большие надежды.

Изборск. Фото ПАИ

«Я ещё раз подчеркну, что объединение больше административное, поскольку Псковский и Изборский музеи –  это самостоятельные единицы со своей историей, и задачи сместить акценты на какую-то площадку нет», – цитирует губернатора корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что федеральный статус объединенного музея – это новое финансирование и зарплаты. «Это тот уровень, который региональными силами поддерживать сложно», – пояснил он.

Губернатор добавил, что музейное дело показывает отличную динамику – если в 2017 году число посетителей псковских музеев составляло порядка 795 тысяч человек, то в 2018 году – уже 850 тысяч.

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