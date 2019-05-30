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Общество

Эксперты: Продолжительность жизни в Псковской области превысит порог в 70 лет

По оценкам экспертов Росстата в Псковской области продолжительность жизни населения перешагнет порог в 70 лет. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания с отчётом о работе администрации в 2018 году. 

По словам Михаила Ведерникова, за последние 5 лет продолжительность жизни населения в регионе увеличилась более чем на 3 года и растет далее, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. В 2017 году, по оценкам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни составила 69,9 лет, отметил губернатор.

Глава региона также отметил, что в 2018 году были достигнуты исторические минимумы по показателю младенческой смертности. Она уменьшилась с 10 промиле в 2012 году до 3,6 промиле за январь – декабрь 2018 года (снижение составило 64%).

«Жаль, что на этом фоне заметно упала рождаемость – в 2018 году в Псковской области родились 5 869 человек, что на 235 человек меньше, чем в 2017 году», - заявил Михаил Ведерников.

Но, по словам главы региона, предпринимаются меры социальной поддержки. С июня 2019 года, например, будут осуществляться выплаты мамам новорожденных. 

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