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Общество

Михаил Ведерников назвал самую сложную тему Псковской области

Выступая с отчётом о работе администрации региона в 2018 году, губернатор Михаил Ведерников назвал самую сложную тему Псковской области, передаёт корреспондент с сессии Псковского областного Собрания 30 мая. Речь идёт о здравоохранении.

«Отдельный и трудный разговор – кадровая политика в сфере медицины. Тут также нужно признать, что ситуация крайне тяжёлая. В медицинских организациях государственной формы собственности работает 1723 врача, укомплектованность основными работниками составляет 43,3%», - уточнил Михаил Ведерников.

Затем глава региона перечислил меры социальной поддержки в адрес медработников: предоставление служебного жилья; «льготная» ипотека; выплата «подъёмных» при первом трудоустройстве; компенсация платы за жилье и коммунальные расходы специалистам села; денежные выплаты студентам, проходящим целевое обучение; повышение квалификации врачей области на циклах. С 2018 года введена новая мера социальной поддержки – ежемесячное материальное обеспечение врачам-ординаторам Псковской области (до 5 тысяч рублей). Этих мер всё равно недостаточно, отметил глава региона, поэтому работа по привлечению специалистов в регион будет продолжена.

«Мы начали разработку региональной программы «Псковский гектар», которая подразумевает выделение земельных участков для наиболее важных специалистов, в том числе, и из сферы здравоохранения. Тем не менее, ситуация крайне тревожная. Мы делаем всё возможное, работаем над решением вместе с федеральным министерством», - добавил Михаил Ведерников.

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