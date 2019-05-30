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Общество

Псковская область повысит финансирование льготного лекарственного обеспечения

Псковская область будет самостоятельно постепенно повышать финансирование льготного лекарственного обеспечения, заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с традиционным ежегодным отчетом о деятельности областной администрации за год. Об этом с 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что финансирование льготного лекарственного обеспечения региональных льготников в 2018 году составило 714,2 млн рублей, из которых 165,8 млн рублей израсходованы на оплату кредиторской задолженности 2017 года.

«Мы неоднократно доносили свою позицию по этому вопросу на федеральный уровень, но нужно учитывать, что это объективно всероссийская проблема. Ей сейчас занимается специальная межфракционная группа в Государственной Думе», – пояснил Михаил Ведерников. «Со своей стороны постараемся сделать так, чтобы наши предложения были услышаны», – заверил он.

«На этом фоне хорошая новость – итог нашей работы по оснащению современным оборудованием государственных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями», – добавил Михаил Ведерников.

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