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Общество

Лабораторный контроль качества дорог будет внедрен во всех муниципалитетах Псковской области

В Псковской области во всех муниципалитетах будет внедрен лабораторный контроль качества дорожного покрытия. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 30 мая на сессии Псковского областного Собрания с отчётом о работе администрации в 2018 году. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, тема дорог находится под его личным контролем. Он также напомнил, что повсеместно в регионе будет внедряться модель оформления конкурсной документации, созданная на основе системы, используемой «Автодором», которая содержит наиболее современные и актуальные стандарты.

Губернатор обратил внимание на качество выполняемого подрядчиками гарантийного ремонта. «Не буду называть улицу в Пскове, её три раза уже переделывали, можно было, даже с точки зрения экономики, выполнить работу хорошо и переходить на другие объекты», - отметил глава региона.  

«Не нужно повторять, что дороги в России – вечная проблема. Это не так. В целом ряде субъектов уже налажена нормальная, адекватная работа в этом направлении. Так будет и у нас», - заявил он.

Глава региона рассказал, что расходы дорожного фонда в 2018 году составили более 5 млрд рублей, из которых на региональную сеть автодорог потрачено 4,1 млрд рублей (77%), на местную сеть автодорог – 1,1 млрд рублей (23%).

«В условиях дефицита бюджетных средств усилия были направлены, прежде всего, на обеспечение сохранности существующей сети региональных автодорог Псковской области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что на содержание и ремонт региональных автодорог и мостов в 2018 году было направлено 1,8 млрд рублей или треть объема дорожного фонда области. По-прежнему большое внимание уделяется вопросу ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий, добавил он.

В 2018 году на указанные цели были предоставлены субсидии местным бюджетам в объеме 1,1 млрд рублей. Был выполнен ремонт автодорог местного значения общей протяженностью 56 километров. Также было отремонтировано 90 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Глава региона также рассказал, что в минувшем году в трех районах области была выполнена реконструкция трех «сельских» автодорог общей протяженностью 11,9 километров. В результате более тысячи человек, проживающих в 5-ти населенных пунктах, были обеспечены автодорогами с твердым покрытием, добавил Михаил Ведерников.

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