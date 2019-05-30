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Общество

В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ближайшее представит своего нового заместителя, который займётся вопросами строительства и ЖКХ. Об этом он сообщил на сессии Псковского областного Собрания 30 мая, на которой представил отчёт о деятельности областной администрации за 2018 год, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пока не отпускает его Питер. Мы вчера с Александром Дмитриевичем Бегловым [врио губернатора Санкт-Петербурга - ПАИ] договорились, что он две недели отработает и приедет. А так в общем он уже с чемоданами и готов», - рассказал Михаил Ведерников.

«Тема ЖКХ сложная, но, как я и обещал, в прошлом году начата проработка вопроса развития теплоснабжения Псковской области», – отметил Михаил Ведерников и напомнил, что в 2019 году создана рабочая группа при администрации области по рассмотрению вопросов реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства области.

Губернатор рассказал, что в рамках деятельности рабочей группы планируется разработать программу развития теплоснабжения Псковской области и выработать предложения по оптимизации работы каждого муниципального предприятия сферы.

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