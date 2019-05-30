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Общество

Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня

2 июня в Пскове ограничат движение транспорта. В этот день с 10:00 до 10:50 в центре города состоится демонстрация, посвященная Международному дню защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении внутренней политики администрации Псковской области.

Движение автомобильного транспорта будет приостановлено от площади Ленина по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые знаменательную дату отметили в 1950 году.

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