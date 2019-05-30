Борис Полозов о вывозе мусора «Экопромом»: Организовано всё достойно

12:34, 30 мая 2019, ПАИ

«Организовано всё достойно», – прокомментировал работу в Псковской области регионального оператора по вывозу ТКО – компании «Экопром» заместитель председателя областного Собрания депутатов Борис Полозов. Об этом с 33-й сессии регионального парламента 30 мая передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Полозов рассказал, что в феврале был скептически настроен и довольно предвзято относился к организации работы по вывозу мусора, однако заключил договор на вывоз отдохов из частного сектора и с марта 2 раза в месяц сотрудники «Экопрома» по звонку забирают мусор.

Он выразил благодарность за проделываемую работу председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергею Грахову и региональному оператору. Также Борис Полозов выразил уверенность, что в скором времени наладится вывоз мусора и из удаленных населенных пунктов. «Машины региональнго оператора ездят буквально повсюду», – добавил он.