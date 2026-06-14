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Общество

Псковским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

В УМВД России по Псковской области призвали автовладельцев быть предельно внимательными при пересечении переездов, поскольку эта зона считается особо опасной. Даже при экстренном торможении поезду требуется от 1,5 тысячи до 2 тысяч метров для полной остановки, поэтому любое промедление на путях может привести к трагедии, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: ПАИ

Как отмечают в ведомстве, столкновения на железнодорожных переездах часто заканчиваются для водителей и пассажиров тяжёлыми травмами или гибелью, а автомобили почти всегда восстановлению не подлежат.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют соблюдать дистанцию между машинами перед переездом: в любой момент может поступить сигнал к закрытию и идущий впереди транспорт резко затормозит. Если на светофоре горит красный, даже при ещё открытых шлагбаумах выезжать на переезд запрещено: автомобиль рискует оказаться на настиле в момент, когда шлагбаумы начнут закрываться.

В случае вынужденной остановки на путях необходимо немедленно эвакуировать всех людей из салона и приложить все усилия, чтобы освободить железнодорожное полотно.

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Псковским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

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