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Общество

Фестиваль «Исаборг» завершается в Изборске

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» завершается в музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 14 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Андрей Кокшаров

18-й фестиваль «Исаборг» собрал в Изборской крепости историков-реконструкторов и исследователей материальной культуры раннего Средневековья из Пскова, Великого Новгорода, Витебска, Твери, Ярославля, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска и Карелии.

Посетители фестиваля наблюдали за полевыми боями реконструкторов эпохи раннего Средневековья, турнирами по стрельбе из лука, мужскими соревнованиями на скорость рубки бревна, воинским состязанием «Живая дальдоза», а также групповыми поединками. Гости могли сами поучаствовать в различных ремесленных мастер-классах и послушать лекции на исторические темы.

Главным музыкальным событием стало выступление петербургской фолк-группы «Трикветрум».

Сегодня, 14 июня, на фестивале была открыта интерактивная музейная площадка для детей и взрослых «Родная история», в программе – богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы. Проходит награждение победителей состязаний.

Полное погружение в фестивальную жизнь – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.

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