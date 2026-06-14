Покровская башня в Пскове закрыта для посещения 14 июня

12:55, 14 июня 2026, ПАИ

Покровская башня в Пскове недоступна для посетителей 14 июня в связи с подготовкой и проведением концерта «Звуки мира», сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В учреждении также отметили, что из-за холодной дождливой погоды слушателям концерта рекомендуется взять с собой тёплые вещи, зонты или дождевики.

«Также просим распечатать билеты на концерт или заранее сделать снимок экрана с электронным билетом», – подчеркнули в пресс-службе.