Покровская башня в Пскове закрыта для посещения 14 июня
Покровская башня в Пскове недоступна для посетителей 14 июня в связи с подготовкой и проведением концерта «Звуки мира», сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В учреждении также отметили, что из-за холодной дождливой погоды слушателям концерта рекомендуется взять с собой тёплые вещи, зонты или дождевики.
«Также просим распечатать билеты на концерт или заранее сделать снимок экрана с электронным билетом», – подчеркнули в пресс-службе.
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