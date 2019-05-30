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Общество

Псковские депутаты установили порядок изменения и уточнения границ области

Псковское областное Собрание депутатов дополнило закон «Об административно-территориальном устройстве Псковской области» новыми нормами, касающимися изменения и уточнения положения границ области. Об этом с 33-й сессии регионального парламента 30 мая передает корреспондент Псковского агентства информации.

Корректировка областного закона связана с предстоящим проведением землеустроительных работ, запланированных в соответствии с требованиями федерального законодательства о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов.

В Ленинградской области эта работа уже начата: в 2018 году правительство субъекта организовало землеустроительные работы по описанию границы между Ленинградской и Псковской областями. При этом фактическая граница между субъектами только уточняется в связи с тем, что в кадастре недвижимости по картографическому материалу не указаны координаты границ субъектов РФ.

В законе, разработанном Комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области, уточняются такие понятия как «смежный субъект», «граница административно-территориальной единицы области», «уточнение положения границы области».

Кроме того, в законе появится новая статья «Территория области и границы области», в которой прописано, что изменение границ области и уточнение их положения осуществляются путём заключения соответствующих соглашений губернатором Псковской области с уполномоченными должностными лицами органов государственной власти субъектов РФ, утверждаемых постановлениями Псковского областного Собрания депутатов. Соглашения об изменении границ области вступают в силу только после их утверждения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

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