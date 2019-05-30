0
15:13
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
14:53
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
14:41
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
14:34
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
14:28
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
14:26
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
14:23
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
Еще новости
Общество

Изменилась система установки условий оплаты труда работников псковского ФОМСа

Изменилась система установки оплаты труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Советующий законопроект одобрили депутаты Псковского областного Собрания на 33-й сессии регионального парламента 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно пояснительной записке, принятие проекта позволит не определять ежегодно условия оплаты труда руководителя и специалистов территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области в законе области о бюджете фонда на соответствующий финансовый год и не приведет к ухудшению существующих условий оплаты труда работников фонда и их социальных гарантий.

Администрация региона будет определять предельный уровень соотношения для среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера фонда и среднемесячной заработной платы работников. Помимо этого, областная администрация устанавливает социальные гарантии работникам фонда в части выплаты на санаторно-курортное лечение в целях сохранения существующих условий их труда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
30 мая 2019
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
30 мая 2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
30 мая 2019
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
30 мая 2019
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
30 мая 2019
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня
30 мая 2019
Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня

Идет загрузка...