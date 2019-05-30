Изменилась система установки условий оплаты труда работников псковского ФОМСа

13:27, 30 мая 2019, ПАИ

Изменилась система установки оплаты труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Советующий законопроект одобрили депутаты Псковского областного Собрания на 33-й сессии регионального парламента 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно пояснительной записке, принятие проекта позволит не определять ежегодно условия оплаты труда руководителя и специалистов территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области в законе области о бюджете фонда на соответствующий финансовый год и не приведет к ухудшению существующих условий оплаты труда работников фонда и их социальных гарантий.

Администрация региона будет определять предельный уровень соотношения для среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера фонда и среднемесячной заработной платы работников. Помимо этого, областная администрация устанавливает социальные гарантии работникам фонда в части выплаты на санаторно-курортное лечение в целях сохранения существующих условий их труда.