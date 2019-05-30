Изменилась система установки условий оплаты труда работников псковского ФОМСа
Изменилась система установки оплаты труда работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Советующий законопроект одобрили депутаты Псковского областного Собрания на 33-й сессии регионального парламента 30 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Согласно пояснительной записке, принятие проекта позволит не определять ежегодно условия оплаты труда руководителя и специалистов территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области в законе области о бюджете фонда на соответствующий финансовый год и не приведет к ухудшению существующих условий оплаты труда работников фонда и их социальных гарантий.
Администрация региона будет определять предельный уровень соотношения для среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера фонда и среднемесячной заработной платы работников. Помимо этого, областная администрация устанавливает социальные гарантии работникам фонда в части выплаты на санаторно-курортное лечение в целях сохранения существующих условий их труда.