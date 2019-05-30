0
18:33
Сколько псковичи задолжали своим детям: ПАИ-live c заместителем главного судебного пристава региона
18:11
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
17:58
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
17:19
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
17:04
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
16:44
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая
15:54
«Привет, ивент!» - 30 мая (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая

30 мая в 19:55 (повтор в 22:55) на телеканале «Первый Псковский» в эфир выйдет итоговая программа из цикла альманахов, посвященных подготовке к Х конкурсу красоты и таланта «Миссис Псков 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Программа будет посвящена самым ярким моментам финального шоу, которое состоялось в минувшую пятницу в БКЗ Филармонии», - отметили организаторы.

Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Миссис Псков - 2019
Финал «Миссис Псков 2019» состоялся 24 мая (ФОТОРЕПОРТАЖ) Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019» Сертификат на 100 тысяч рублей получит Миссис Псков - 2019 Определилось жюри финального шоу «Миссис Псков - 2019» На сайте ПАИ завершилось голосование за конкурсанток «Миссис Псков - 2019» Состоялась генеральная репетиция финала «Миссис Псков - 2019» Вечеринка после финала конкурса «Миссис Псков - 2019» состоится 24 мая Семейная фотосессия состоялась у конкурсанток «Миссис Псков 2019» Pre-party состоялось у претенденток на титул «Миссис Псков» Изменения произошли в тройке лидеров в интернет-голосовании ПАИ за «Миссис Псков - 2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
30 мая 2019
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
30 мая 2019
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
30 мая 2019
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
30 мая 2019
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая
30 мая 2019
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая
«Привет, ивент!» - 30 мая (ЗВУК)
30 мая 2019
«Привет, ивент!» - 30 мая (ЗВУК)
Экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году
30 мая 2019
Экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году
В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ
30 мая 2019
В ближайшее время губернатор Псковской области представит своего заместителя по ЖКХ

Идет загрузка...