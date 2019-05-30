Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая

16:44, 30 мая 2019, ПАИ

30 мая в 19:55 (повтор в 22:55) на телеканале «Первый Псковский» в эфир выйдет итоговая программа из цикла альманахов, посвященных подготовке к Х конкурсу красоты и таланта «Миссис Псков 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Программа будет посвящена самым ярким моментам финального шоу, которое состоялось в минувшую пятницу в БКЗ Филармонии», - отметили организаторы.

Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».