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Общество

Договор о подключении электросетей стран Прибалтики к европейским вступил в силу

Договор о подключении электроэнергетических систем стран Прибалтики к сетям материковой Европы вступил в силу 29 мая, пишет латвийский портал «Delfi» со ссылкой на литовскую электропередающую компанию Litgrid. Окончательный документ и технические условия подключения подписали операторы Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и поддерживающих государств.

Три балтийских страны договорились до 2025 года синхронизировать свои электросистемы с Европой. В настоящее время они действуют в синхронном режиме в кольце постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

В каталоге условий нового подключения насчитывается 409 пунктов, в которых прописаны технические и практические стандарты деятельности и показатели. На сегодняшний день Литва выполнила около 40% (169) пунктов, ситуация в Латвии и Эстонии аналогичная.

До 2021 года планируется обновить и укрепить внутренние электросети балтийских стран, на втором - повысить мощности электроперемычки LitPol Link, установить 9 синхронных компенсаторов в странах Балтии и провести совместное испытание работы в изолированном режиме. К 2025 году будет построена морская перемычка Harmony Link между Литвой и Польшей.

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