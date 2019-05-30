Изменения внесены в Избирательный кодекс Псковской области

14:19, 30 мая 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Псковской области. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно пояснительно записке, в новом варианте законопроекта учтены изменения, внесенные в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 550-ФЗ «О внесении изменения в статью 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В частности, с 5 до 15 тысяч рублей увеличена сумма избирательного фонда, которую теперь кандидат на выборах представительных органов сельских поселений может использовать без открытия отдельного избирательного счета

Также, в закон вносятся поправки, которые необходимы для устранения внутренних противоречий и уточнения некоторых положений. Инициаторами внесения поправок выступили представители региональных отделений шести политических партий.

Теперь кандидат на должность главы муниципального образования, выдвинутый избирательным объединением, которое не является юридическим лицом, представляет в избирательную комиссию решение о его создании. До 18:00 последнего дня, установленного законом срока необходимо предоставить документы для уведомления о самовыдвижении кандидата, о выдвижении кандидата (единого списка кандидатов) избирательным объединением.

Кроме того, в закон добавлено положение, согласно которому, документы о выдвижении кандидата на должность губернатора области, главы муниципального образования, кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным округам, - необходимо одновременно подавать в избирательную комиссию. При этом из перечня необходимых документов исключаются фотографии кандидата и его биографические данные.

Все необходимые документы подаются в избирательную комиссию не ранее, чем за 55 и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования - общий период для выдвижения и регистрации увеличивается. В числе документов появится новый - подтверждающий оплату изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда.

В законе теперь устанавливается перечень документов, из которых состоит первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения. В отчет включены сведения по состоянию счета на дату, которая предшествует дате сдачи отчета не более чем на пять дней. Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области, это значительно расширяет период, на который можно представить отчет.