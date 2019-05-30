0
15:13
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
14:53
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
14:41
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
14:34
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
14:28
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
14:26
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
14:23
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
Еще новости
Общество

Депутаты областного Собрания устранили противоречия в законе об образовании

Депутаты Псковского областного Собрания устранили противоречия в законе об образовании, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии ПОС 30 мая.

Согласно федеральному законодательству, педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведения экзамена. Выплаты производятся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются актом администрации области.

Таким образом, нормами закона области «Об образовании в Псковской области» определены правовые основания для предоставления компенсаций лишь в отношении преподавателей, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ, что ущемляет права учителей, участвующих в подготовке и проведении иных форм государственной итоговой аттестации.

Принятый законопроект устранил указанные противоречия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
30 мая 2019
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
30 мая 2019
Госрегистрация объединённого Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
30 мая 2019
Михаил Ведерников: Нам нужны крупные «якорные» инвесторы
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
30 мая 2019
О перспективах железнодорожных перевозок рассказал губернатор Псковской области
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
30 мая 2019
График погашения задолженности Псковской области перед «Газпромом» скорректирован
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
30 мая 2019
Краснодарский край будет субсидировать перелёты по маршруту «Псков - Москва»
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
30 мая 2019
Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации
Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня
30 мая 2019
Движение транспорта ограничат в центре Пскова 2 июня

Идет загрузка...