Депутаты областного Собрания устранили противоречия в законе об образовании

14:27, 30 мая 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания устранили противоречия в законе об образовании, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии ПОС 30 мая.

Согласно федеральному законодательству, педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведения экзамена. Выплаты производятся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются актом администрации области.

Таким образом, нормами закона области «Об образовании в Псковской области» определены правовые основания для предоставления компенсаций лишь в отношении преподавателей, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ, что ущемляет права учителей, участвующих в подготовке и проведении иных форм государственной итоговой аттестации.

Принятый законопроект устранил указанные противоречия.