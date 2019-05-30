Детский хор «Алые паруса» из Подмосковья выступит на Днях Пушкинской поэзии

15:34, 30 мая 2019, ПАИ

8 июня на поэтической поляне в селе Михайловское, на историко-литературной сцене, в рамках концертной программы Дней пушкинской поэзии выступит детский хор из подмосковного города Красногорска «Алые паруса» под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Володиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В творческой биографии хора «Алые паруса» - выступления в концертных залах Москвы с ведущими оркестрами страны, гастроли за рубежом, победы в международных хоровых конкурсах. В частности, в 2018 году детский хор из Красногорска пополнил свою коллекцию наград золотым дипломом, завоеванным на Международном конкурсе Sing in Pray в городе Кобе (Япония). В музыкальном состязании, посвященном памяти жертв землетрясений и цунами на востоке Японии, участвовал 21 хор из восьми стран. «Алые паруса» были единственным коллективом, который представлял Россию.

До этого «Алые паруса» неоднократно занимали призовые места на Европейских хоровых играх в Германии, России, Латвии. В рейтинге Международной организации INTERKULTUR детский хор «Алые паруса» входит в десятку лучших хоров мира, а среди лучших детских и юношеских хоров мира находится на 2 месте.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 5 по 12 июня. Восьмидневная программа праздника включает в себя множество мероприятий: поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и администрации Псковской области.